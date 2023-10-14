Мы не попрошайничаем. Сельхозтоваропроизводители Житикаринского района рассказали главе региона о своих проблемах

Сельхозтоваропроизводители Житикаринского района рассказывают главе региона о своих проблемах. В этом году их у них немало. Влажного зерна слишком много, а элеваторов в районе нет.

Зерно приходится возить в Денисовский район на сушку, тем самым увеличивая его себестоимость. А цены на пшеницу нет.

«Мы не попрошайничаем надо это понять и завершая коротко, когда было тяжело банкам 08 году банкам нашли деньги, промышленность ССГПО — нашли деньги млрд, в 11 году трейдерам зерна по 70 долларов нашли, мы вас очень просим поддержать сельское хозяйство».

«Эти вопросы смотрел глава государства, думаю, что продолжение этого разговора будет несомненно, центр знает что очень серьезные вопросы. Никогда такого не было в истории с начала обработки земли, никто еще не видел», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

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