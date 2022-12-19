Мы не рекомендуем. Отдел образования Костаная о «своей еде» в школе

В правила организации питания в школах вносятся изменения. Теперь детям разрешат приносить домашнюю еду и употреблять ее в столовой.

То есть на таких же общих условиях, как и те, кто получает организованное горячее питание. Однако к новшеству в отделе образования пока относятся настороженно.

«Но я бы хотела здесь обратиться к родителям, что мы не рекомендуем. Да, теперь ваше право — носить с собой еду, но мы не рекомендуем пользоваться таким правилом, потому что в подобном случае ваш ребенок, который тот же самый бутерброд будет носить с собой в рюкзаке несколько часов, который может подвергнуться брожению, прокисанию и так далее, возможно это будет негативная реакция со стороны здоровья ребенка», — сообщил руководитель сектора отдела жизнеобеспечения отдела образования Костаная Татьяна Степанова.

В новых правилах указано, что поставщики, а это арендаторы школьных столовых, обязаны создать условия, то есть сделать прием пищи комфортным. К примеру, если школьник принесет с собой не бутерброд, а контейнер с едой из дома, то ее нужно будет разогреть.

«Раз это во всеобщую огласку установили это правило и оно прописано, что столовая должна создать такие условия, то скорее всего все-таки это будут микроволновые печи. Просто здесь еще будет вопрос такой успевать когда будут наши поставщики. Ведь еще есть и организованное горячее питание, а в частности у нас начальные классы, они практически 100% питаются организованно. И пятые и шестые классы и есть еще понятие буфетное питание, когда дети приходят, покупают пирожки, выпечку, берут чай, сок, кисель», — говорит Татьяна Степанова.

Также в новых правилах есть и другие изменения. Например, исключен пункт о том, что поставщик питания должен закупать не менее 60% продуктов отечественного производства. И теперь у арендаторов школьных столовых есть выбор.

Теперь они будут искать более выгодные, потому что ни для кого не секрет, что некоторые товары, завозимые из России, которые также имеют сертификат качества и пользуются популярностью у нас, обычных людей, не только детей, они дешевле гораздо, чем товары нашего производства», — уточнила руководитель сектора.

Изменения вступят в силу уже 20-го декабря. Как будут работать новые правила на практике, и насколько это будет удобно самим школьникам и арендаторам школьных столовых, покажет время.

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