В Костанайской области необходимо создавать комфортные условия, улучшая коммунальную инфраструктуру и общественные пространства. Об этом на специальном совещании аким области Кумар Аксакалов.

«Без выделения средств ничего невозможно сделать. Более 37% от общего бюджета области направляется на развитие областного центра.

На улучшение городской инфраструктуры, с учетом дорог, в текущем году предусмотрено 17,1 млрд. тенге, с ростом в 1,5 раза»,-сообщил аким области.

Увеличены средства на благоустройство дворов и территорий в 6,5 раз, на благоустройство парков и площадей практически в 2 раза, установку детских и спортивных площадок на 38%.

«Работу по благоустройству городской среды нельзя рассматривать без автодорожной инфраструктуры. В текущем году на ремонт дорог и дворовых территорий предусмотрено 8,9 млрд. тенге — это на 80% больше, чем в прошлом году.

К примеру, будут отремонтированы дворы по адресам: ул. Каирбекова, 336, ул. Кубеева, 6, ул. Аль-Фараби, 43»,- сказал глава области.

Среди крупных проектов – восстановление улицы Сьянова в границах улиц Гоголя и Рабочая. расширение улиц Наримановская от пр. Абая до ул. Баймагамбетова и Фролова от пр. Абая до ул. Баймагамбетова.

«Мы не снимаем с повестки вопросы, которые чаще всего поднимают жители — это состояние дорог, внутриквартальных проездов и организация парковочных мест»,- отметил Аким области Кумар Аксакалов.

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