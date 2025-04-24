Полицейские со всего Казахстана выступили с обращением к участникам дорожного движения, передает Polisia.kz.

«Мы все являемся участниками дорожного движения, и соблюдение безопасности на дороге — это наша общая ответственность. В настоящее время по стране проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Его цель — не только соблюдение правил дорожного движения, но и создание безопасной среды для каждого», — говорится в обращении.

С начала мероприятия, то есть с 19 апреля, уже предотвращено около 30 тысяч правонарушений на дороге.

«Хотелось бы подчеркнуть, что полиция не стремится исключительно к наказанию или привлечению к ответственности, а работает для обеспечения вашей безопасности. Уважаемые граждане! Дорога не прощает ошибок. Уже в первые дни мероприятия произошли дорожно-транспортные происшествия с человеческими жертвами — это невосполнимая утрата. Каждый превышенный лимит скорости и каждое упущенное мгновение могут стоить жизни. Поэтому как водители, так и пешеходы должны быть внимательными и ответственными! Призываем вас следовать принципу «Закон и Порядок». Впереди праздничные и выходные дни. Уделите внимание своим близким, проводите время безопасно и с пользой! Обучайте своих детей безопасному поведению на дороге. Сотрудничайте с полицией в формировании принципа нулевой терпимости к правонарушениям в нашем обществе. Напоминаем, что в Министерстве внутренних дел 2025 год объявлен «годом профилактики». Давайте вместе предотвращать любые преступления и правонарушения. Если каждый из нас будет внимателен за рулем, на пешеходном переходе и тротуаре, дороги нашей страны станут действительно безопасными. Давайте вместе формировать культуру безопасности на дороге! Будьте примером для подражания! Помните: большие изменения начинаются с совместных шагов, — обратились стражи порядка.

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