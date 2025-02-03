В Костанайской области площади посевов зерновых поэтапно будут сокращать. Об этом на совещании заявил руководитель управления сельского хозяйства. Вместо них предпочтение планируют отдавать приоритетным культурам – масличным, бобовым, крупяным и кормовым.

В области даже работает специальная программа, по сокращению зерновых до 2028 года. На совещании у аграриев была возможность задать вопросы. Например, фермеры Житикаринского района отмечают, что не могут по льготным программам обновить свою сельхозтехнику.

«Наш район не получает льготный лизинг. Мы не участвуем в этом вашем льготном лизинге «сделано в Казахстане». Нам дают только под 22,5%, под 5% мы не попадаем. Какой-то у вас есть внутренний регламент, кто его выдумал не знаю. Вы обещали разобраться, что мы могли подавать. Иначе как нашему району обновлять машинотракторный парк?!».

Операторы программы льготного лизинга «Казагрофинанс» ответили, что подать заявку может любой район области, и работают они со всеми. Однако в областном акимате сообщили, что это не так.

«Есть такая проблема, надо открыто говорить. Есть такой вопрос, южные регионы, это не только Житикара, и Камысты, и Аркалык, и Джангельды. Вы же их не рассматриваете, якобы они находятся в зоне рискованного земледелия. Они не могут воспользоваться теми услугами, которыми могут воспользоваться те фермеры, которые находятся в первой и во второй зоне. Есть такая проблема», — говорит заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

Как отметил Арман Абенов, действительно, по программе «Сделано в Казахстане» аграрии некоторых районов не могут воспользоваться возможностью обновить технику. Этот вопрос глава региона Кумар Аксакалов пообещал взять на вооружение и отработать с министерством сельского хозяйства.

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