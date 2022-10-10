Мы не видим реальную картину. Министр МВД РК о распространении синтетический наркотиков

Часть выступления в Костанае Марат Ахметжанов посвятил проблеме наркомании.

«Мы не видим сегодня реальную картину, реальную угрозу. По статистике, якобы снижается количество лиц, которые у нас стоят на учете, как наркоманы. На самом деле новые виды синтетических наркотиков очень заполняют наше общество. Особенно, что страшно, пагубно они влияют на молодежь», — отметил министр МВД РК Марат Ахметжанов.

По словам Марата Ахметжанова, сегодня наркомания «омолодилась» до возраста учеников 8-х классов школы. Возможно сейчас, считает министр, стоит вернуться к идее проведения скрининга молодого населения страны, на употребление наркотиков. Такая попытка предпринималась в 2010-ом году, но её не приняло общество, хотя выявление употребления на ранних стадиях, повышает вероятность излечения потребителя наркотиков от зависимости до 90%.

«Мы 33 лаборатории, и 12 тонн изъяли наркотических средств. Это верхушка айсберга. У нас уже 17-летние подростки создают лаборатории, и выпускают синтетические наркотики», — отметил министр.

Этой проблеме, кроме полицейских, должно противостоять все общество, считает министр.

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