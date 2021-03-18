«Мы не звоним услугополучателям», — госкорпорация предупреждает костанайцев о мошенниках

В костанайском филиале госкорпорации «Правительство для граждан» предупреждают о новом виде махинаций. Неизвестные звонят по телефону, представляются сотрудниками госкопорации и, например, сообщают о положенной гражданину соцвыплате.

Участились звонки от жителей региона с вопросом: не утверждены ли в республике новые соцвыплаты. Как оказалось, гражданам звонят якобы представители Госкорпорации и сообщают о том, что они им положены. Вот только для начисления денег, необходимо погасить все кредиты, сообщить для сверки свои личные данные.

«Работники Госкорпорации «Правительство для граждан» не осуществляют обзвонов, не имеют доступа к базам данных должников, а также не причастны к работе коллекторских компаний. Если услугополучатель предоставил неполный пакет документов или будут выявлены какие-то неточности, то в услуге будет отказано. Государственная корпорация «Правительство для граждан» настоятельно рекомендует проявлять бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам», — подчеркнул директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Қанат Толепулы.

Помимо этого в филиале рекомендуют более бережно относится к электронной цифровой подписи. И так же не передавать никому флэш- носители с ключами. Третьи лица могут воспользоваться ЭЦП для мошеннических действий.

«ЭЦП – это ключ к нашим персональным данным, доступ в наш личный кабинет на портале электронного правительства. Если электронная цифровая подпись с паролем попала в руки злоумышленника, то он может распространить их заинтересованным гражданам, есть риски заключения юридических, финансовых сделок, существует риск переоформления авто или прописки в квартиру незнакомых граждан. Если Вы потеряли носитель, на котором записаны электронно-цифровые ключи, следует незамедлительно получить новые ключи ЭЦП, затем через личный кабинет сайта «Национальный удостоверяющий центр РК» отозвать утерянные», — продолжил директор регионального филиала корпорации.

Именно по этой же причине Госкорпорация не рекомендует гражданам получать электронные услуги у частных лиц в платном порядке. Это можно оформить самостоятельно через портал egov.kz. Видеоинструкции по самым популярным госуслугам есть на ютуб канале «Правительства для граждан». Так же можно обратиться в секторы самообслуживания при ЦОНах, где проконсультируют сотрудники фронт-офисов.

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