«Мы очень разочарованы». Казахстанские школьники недовольны новым форматом последнего звонка

Для казахстанских школьников и их родителей самой обсуждаемой новостью стала отмена торжественной линейки 25 мая. В этом году Минпросвещения оставило выпускников без традиционного последнего звонка. 25-е число – это суббота, поэтому учебный год решено закончить на день раньше. 24 мая в школах пройдут лишь классные часы. Объясняют такое решение ситуацией с паводками в ряде регионов страны.

На дворе конец апреля, погода все теплее, а это значит, что близится и завершение учебного года. В 2024-м на каникулы уйдут 3 миллиона 800 тысяч учеников. Из них 186 тысяч с учителями и школьной партой попрощаются навсегда. Правда, последний звонок в привычном понимании для них не прозвенит. Накануне стало известно, что торжественную линейку заменили классным часом. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Министерства просвещения Казахстана.

– В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24 мая, занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн-формате.

Одним из регионов, пострадавших от паводка, стала Западно-Казахстанская область. Здесь детям больше недели пришлось учиться онлайн. А в спортзалах школ в это время размещались резервные эвакопункты для пострадавших от паводка. Правда, в Уральске, к примеру, их уже закрыли, и дети сейчас учатся в привычном формате. Многие одиннадцатиклассники признаются, что традиция собираться на торжественную линейку всей школой для них дорога́. И они ждали этот день.

Юлия Нечай, ученица 11 класса школы-лицея №35 г. Уральска: – Вот когда ты маленький смотришь на одиннадцатиклассников, как они выпускаются, все это… Действительно, ты рад за них, ты видишь, что они идут дальше. У них светлое будущее впереди. И этот момент обозначает, что всё – ты переходишь на новый этап. И, честно, когда нам сказали о том, что линейку хотят отменить, мы вместе с одноклассниками были очень разочарованы. Потому что для нас это действительно очень огромное значение имеет.

Без торжества в честь окончания учебы казахстанские дети остаются не впервые. В прошлом году 25 мая было и вовсе обычным рабочим днем. А учебный год закончился аж 31-го числа. Правда, нововведение не прижилось. А ранее традицию торжественно прощаться со школой нарушил ковид. Тогда школьники остались даже без выпускного. В этом году вечера все-таки проведут. Правда, и здесь не обошлось без запретов. Не разрешены сборы денег, пышные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях. Каких-либо разъяснений после сообщения от министерства не последовало.

На местах, в региональных отделах образования, проведение последнего звонка тоже пока не комментируют. Говорят, рекомендации до них еще не дошли. Но известно, что вручение аттестатов и награждение знаками «Алтын белгі» пройдут с 12 по 15 июня, после завершения всех школьных экзаменов.

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