Мы переоцениваем курс тенге: глава Сената высказался о тратах из Нацфонда

Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан тратит в два раза больше, чем зарабатывает, сообщает Zakon.kz.

О системном влиянии трат из Нацфонда на экономику спикер Сената высказался на презентации сборника аналитических материалов по достижению ЦУР в Казахстане, подготовленного участниками третьего потока «Школы аналитики».

«Мы тратим в два раза больше, чем зарабатываем. Откуда берутся эти дополнительные средства? Из Национального фонда и заимствований. Мы этими расходами разгоняем инфляцию и цены. Соответственно, Национальный банк повышает процентную ставку, но тем самым ограничивает предпринимательскую активность в стране, а значит, и экономический рост», – сказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, есть и вторая часть проблемы, которая может быть даже более серьезной.

«Для трансфертов в бюджет нужно продавать доллары из Национального фонда на наш внутренний валютный рынок. Снова включается закон спроса и предложения. Мы тем самым переоцениваем курс тенге. Наверное, это и неплохо. Но в чем эффект от этого? Переоцененный тенге – это дорогой экспорт и дешевый импорт. А значит, наши товаропроизводители оказываются в невыгодном положении по сравнению с производителями из Китая, России, Турции и других стран: они проигрывают по ценам и, соответственно, снова не растет наше внутреннее производство и промышленность», – заключил глава Сената.

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