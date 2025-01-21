Министерство внутренних дел предупредило казахстанцев за рубежом о новом виде мошенничества, передает Polisia.kz.

«Тысячи наших граждан находятся за границей на учебе или работе. Они создают Telegram и WhatsApp-чаты для соотечественников, где обмениваются информацией и помогают друг другу. Этим могут воспользоваться мошенники. Подключаясь к таким чатам, они позиционируют себя как казахстанцы и предлагают услуги обмена валюты на более выгодных условиях, чем обычно. Не связывая желающих поменять деньги напрямую, мошенники предоставляют потерпевшим реквизиты лиц, занимающихся продажей криптовалюты, или дропперов. Получив деньги якобы для обмена валюты, они удаляют переписки и выходят из чатов. Уже имели место случаи обмана наших граждан в Корее, Китае и США. — Призываем граждан быть бдительными и не принимать сомнительные предложения», — отметили в ведомстве.

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