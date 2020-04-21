Мы продолжим постепенно смягчать режим карантина — Мамин

В Казахстане продолжат смягчать режим карантина. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент zakon.kz.

С 20 апреля в Нур-Султане и Алматы смягчен карантинный режим, возобновлена деятельность промышленных предприятий, в строительной отрасли и некоторых видов услуг — они уже начали свою деятельность. В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса, — сказал Мамин во время заседания правительства.

По его словам, такая же работа будет проводиться и в других регионах республики.

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