«Мы с большой надеждой смотрим в будущее, для этого есть все основания» — Ринад Бектемиров

В Нур-Султане прошла первая сессия парламента Республики Казахстан седьмого созыва. В ней приняли участие депутаты сената, депутаты мажилиса, избранные 10 января, а также президент Касым-Жомарт Токаев, который выступил с обращением к новому составу нижней палаты парламента.

По словам член Ассамблеи народа Казахстана, председатель областного татаро-башкирского этнокультурного объединения «Дуслык», член Совета общественного согласия АНК Костанайской области, член Политсовета партии «Нур Отан» Ринад Бектемиров, впереди у Казахстана светлое будущее, потому что благодаря работе депутатов, для этого есть все основания.

«Сегодня прошла первая сессия созыва после проведенных выборов. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев в первую очередь пожелал удачи депутатом нового созыва, а также поблагодарил депутатов прошлого созыва. Хочется сказать, что я и сам в составе Костанайской делегации принял участие в городе Нур- Султан в выборах мажилисменов от ассамблеи народа Казахстана. Мы с большой надеждой смотрим в будущее, думаю, что у нас есть все основания для этого»,- сказал Ринад Бектемиров.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.