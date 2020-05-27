«Мы с оптимизмом смотрим в будущее и очень рады» — Женисбек Бапанов о повышении зарплаты медикам

Правительству надлежит взять на жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной модели сельского здравоохранения. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

Кроме того, поручено повысить заработные платы медикам. Глава государства также отметил необходимость ускорения и повышения эффективности процессов цифровизации и материально-технического оснащения в сфере здравоохранения. Главный врач Костанайской городской больницы Женисбек Бапанов высказал своё мнение по поводу поручений Президента.

«Я положительно воспринимаю данное поручение Президента. Клинико-затратные группы(КЗГ) не пересматривались в Казахстане довольно долгое время, то есть это тот тариф, по пролеченным случаем за который мы получаем деньги с фонда оплаты медицинского страхования. Я очень рад, что медикам повысят заработную платы, но хотелось бы, чтобы повышение зарплаты было через повышение тарифов КЗГ. Потому что тариф в данное время не учитывает затраты, которые мы тратим на оказание медицинской помощи жителям Костаная. Дорожают коммунальные услуги, электричество, медикаменты. Особенно это касается нашей больницы, потому что мы экстренная больница, а тариф КЗГ одинаков как для экстренный пациентов, так и для плановых пациентов. Затраты на операцию планового пациента гораздо ниже, чем для экстренного пациента. До 93% наших больных — это именно экстренные. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее и очень рады предложениям Президента по увеличению заработной платы. По материально — техническому оснащению хотелось бы сказать, что у нас больница 1959 — 1970 годов, очень большой износ самой больницы. Ну и хотелось бы, чтобы было оснащение приборами и аппаратами для оказания медицинской помощи. Также если повысят заработную плату, мы сможем привлечь больше квалифицированных медицинских кадров и докторов, потому что существует проблема по кадрам»,- сказал Женисбек Бапанов.

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