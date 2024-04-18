Мы съёмщики жилья, как нам быть? Пострадавшие из-за паводка костанайцы обратились к министру соцзащиты РК

Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рабочую поездку в Костанайскую область начала с посещения эвакуационных пунктов, где сейчас находятся пострадавшие от паводков. Часть из них расположились в костанайском реабилитационном центре для лиц с инвалидностью.

Здесь в основном находятся жители домов из района «Колёсные ряды».

«Гуманитарную помощь везут отовсюду, но выдают, дело в том, что у нас пять человек, выдают на двоих. Обувь выдают по одной паре. Нет, нельзя говорят. Как это можно так? Они почему-то неорганизованно все это выдают», — задают вопрос министру пострадавшие.

«Сейчас выработали предложение, что вся помощь должна идти через одну платформу. То есть, когда мы знаем, сколько членов семьи, кому какая помощь нужна, соответственно, из одной точки. Сейчас в соцсетях столько чатов, которые собирают деньги, якобы, для пострадавших. А на самом деле выясняется, что владельцы этих чатов помощь не оказывают», — объяснила министр труда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова.

Светлана Жакупова отметила, что в будущем помощь пострадавшим будет выдаваться из одного источника, автоматизировано. Собирать какие-либо документы не понадобится, достаточно будет предоставить ИИН. Вторым объектом, который посетила министр, стала академия МВД. Здесь тоже находятся пострадавшие. И здесь у людей были вопросы.

«Среди нас много несобственников жилья. Нам как быть? Нам что-то будет? Мы съемщики жилья. Мы попали в ситуацию, что нас затопило. Мы же там жили, мы там снимали, и все наши вещи. Ну и дело не в вещах, нам бы куда-то уйти жить», — задают вопрос министру пострадавшие.

Светлана Жакупова объяснила, что компенсацию ущерба от паводка получит непосредственно собственник жилья. Люди, которые арендовали дом, могут претендовать только на единовременную помощь от государства. Некоторые люди в недоумении, по результатам технического обследования их дома признали аварийным, и восстановлению не подлежат, поэтому они интересовались, какой

Вот смотрите, техническое обследование провели. Категорийность вы знаете, оценку мы еще не можем знать. Нам нужно две недели, чтобы мы определились. Когда оценка будет, вам ее предъявят. Там будет такое предложение: дом — стоимости рыночной, земельный участок, допустим, 3-4 сотки, стоимость его на рынке. И в совокупности выйдет сумма, мы ее предложим в виде компенсации», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

По словам Марата Жундубаева, по результатам технического обследования, на сегодня признано, что 19 домов в Костанае восстновлению уже не подлежат. А всего в паводок пострадало больше 140 домов.

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