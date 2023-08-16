Мы стали заложниками того, что придумали, но исполнения нет. Мнение о законе об ответственном обращении с животными

Эмоционально заместитель председателя ОО «Надежда Плюс KST» Ольга Соловьева отзывается о новом законе об ответственном обращении с животными. Ему уже больше года, а вот механизм работы до сих пор не налажен.

На сегодня программа по отлову, стерилизации, чипированию и содержанию работает лишь в Тобыле, Рудном и Костанае. Во всех остальных районах и городах она приостановлена.

«Мы сами стали заложниками того, что придумали, да, но исполнения по факту не имеется», — говорит Ольга Соловьёва.

«По 17 районам и городам выиграла алматинская фирма, это ИП. Три месяца они договорные обязательства свои не исполняют. Нами на сегодняшний день подан иск в суд на расторжение договоров в одностороннем порядке. 18 августа состоится заседание суда», — сообщил начальник отдела управления ветеринарии Костанайской области Талгат Шамшадин.

А пока всю ответственность снова переложили на плечи волонтеров. В экстренных случаях, они выезжают за животными. Ольга Соловьева недоумевает, почему до сих пор этот вопрос не поставят ребром. Аналогичные проблемы с подрядчиками возникают по всему Казахстану, и возможным вариантом решения проблемы, зоозащитники видят участие в тендерах местных поставщиков.

«Мы выходили с предложениями на городской акимат, областной акимат. Но здесь идет момент — это грубо говоря, отдали бизнесу и соответственно сейчас в эту сферу будет желать залезть любой бизнесмен, который увидит здесь мнимые деньги. Хотя по факту на содержание одного хвостика, выделялось 133 тенге в день на эту сумму два раза покорми, убери, безопасность организуй и соответственно уже минус получится», — говорит Ольга Соловьева.

Сумма, положенная на суточное содержание животных, действительно, должна была увеличиться. Выделение дополнительных средств одобрили депутаты областного маслихата. Однако, до сих пор тендер, по словам Ольги Соловьевой, не разыгран, и кто выиграет лот и когда это все-таки произойдет, неизвестно. А пока судьбой животных озадачены зоозащитники. Пополнение в приюте происходит постоянно, причем на улице оказываются как дворняги, так и породистые животные. К примеру, недавно сюда попала пара собак породы тазы, живут тут алабаи и огромный мастиф, накануне из леса привезли 16 щенков, выброшенных на произвол судьбы. Содержат, вакцинируют и стерилизуют их волонтеры за свой счет.

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