«Мы введем жёсткие, карантинные меры» — Архимед Мухамбетов о ситуации с COVID-19

Низкие темпы вакцинации в Костанайской области вызвали недовольство акима Костанайской области. На заседании оперативного штаба глава региона озвучил города и районы, которые находятся в антилидерах, сообщает alau.kz

Самый слабый охват по вакцинации населения в Костанае, Лисаковске, Рудном и Житикаре.

«В связи с тем, что акимы городов Рудного, Лисаковска и Житикаринского районов были уже привлечены по этому вопросу к дисциплинарной ответственности, сегодня принимаем мы решение и наказываем заместителя акима города Костанай, курирующего вопросы проведения вакцинации населения. Сегодня мне уже доложить. Наложить ему взыскание и доложить. В следующий раз будут привлечены к ответственности остальные заместители, акимы городов и районов, курирующие вопросы вакцинации, где охват населения будет ниже средне-областного показателя», — отметил глава области.

Недоволен Архимед Мухамбетов и работой мониторинговых групп. Ими проведено 2237 проверок и выявлено 97 нарушений карантинных мер. Активно работают мониторинговые группы в городах Костанай и Рудный, а также в Сарыкольском и Аулиекольском районах. Однако, Алтынсаринском, Денисовском, Камыстинском и Наурзумском районах не зафиксировано ни одного факта нарушений. Работу мониторинговых групп в этих регионах, аким посчитал формальной. Недостаточно эффективной Архимед Мухамбетов считает и работу по присоединению предпринимателей к проекту «Ашык».

«Я считаю этой работы нету. Вам неделю срок отработайте, чтоб все они участвовали в «Ашык». Там же посещают люди. Могут быть с «красным» статусом и с «желтым» статусом, то есть которые болеют и контактные. Есть же люди, которые просто халатно относятся можно сказать к этой ситуации, поэтому надо завершить по «Ашык». Два месяца тянется, как резина», — подчеркнул Архимед Мухамбетов.

Акимам городов и районов Архимед Мухамбетов настоятельно рекомендовал проводить усиленную информационно-разъяснительную работу по вакцинации. Особое внимание уделить трудовым коллективами и работникам сферы образования. Так как в новом учебном году школьники региона вернутся за парты.

«Вакцинация сегодня это четкий заслон против коронавируса. Четкий заслон. Потому что завтра если пойдут вспышки, остановится производство. Тогда мы введем жесткие карантинные меры. Малый, средний бизнес остановится. Работать опять будут только дежурные магазины и так далее. Это бездействие местных исполнительных органов, которые не могут на местах работу развернуть», — сказал аким региона.

Уже в эту пятницу аким области будет ждать своих подчиненных с докладами о проделанной работе. Показатели, сказал аким области, должны быть более утешительными, а темпы вакцинации значительно возрасти.

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