«Мы здесь в рабстве». Пятеро казахстанцев обратились за помощью к консулу Казахстана в Таиланде

Пятеро казахстанцев сообщили, что они попали в рабство в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает informburo.kz

«В последнее время казахстанцы оказываются в так называемом Золотом треугольнике, расположенном посередине Мьянмы и Таиланда. Сколько бы мы ни публиковали, сколько бы информации ни распространяли, они всё равно едут туда. На этот раз, по нашей информации, там нашли пятерых казахстанцев. В середине апреля к нашему консулу в Таиланде обратился парень. Сказал: «Мы здесь в рабстве, со мной ещё четверо парней». Поскольку такая практика уже была раньше, у консула есть опыт спасения немалого количества граждан. Консул дал им несколько советов, что делать», – рассказал представитель МИД.

Он добавил, что территория рабовладельческого общества находится прямо у границы, граница – небольшая речка. Казахстанцы решили переплыть эту реку и бежать на территорию Таиланда.

«Но они связались с консулом только за полчаса перед этим. А консулу нужно было ехать 7-8 часов, чтобы добраться до границы из Бангкока, и он, конечно же, не успел. И эти ребята вышли на территорию компании, их преследовали сотрудники этой компании, четверо успели уплыть, один не смог переплыть. Представители компании поймали его и забрали обратно. Четверо переплыли реку, за ними последовали представители компании, которые пересекли границу, переплыли и погнались за ними на территории Таиланда. Наш консул сразу же связался с пограничниками и полицией тайских властей, которые приветствовали наших ребят. Сейчас все четверо находятся в Бангкоке в целости и сохранности, и мы ожидаем их возвращения в страну в ближайшие 3-4 дня», – рассказал Айбек Смадияров.

Он отметил, что казахстанцы нарушили закон, за это они подверглись судебному разбирательству и депортации за нарушение иммиграционного законодательства Таиланда. Но из-за вмешательства посольства их освободили от уплаты штрафа.

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