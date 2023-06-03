«Мы живем в разных Казахстанах». Депутат высказалась о зарплатах в стране

Программу повышения доходов населения до 2029 года обсуждали депутаты Мажилиса от партии Amanat. При этом депутат Юлия Кучинская усомнилась в данных официальной статистики, передает Tengrinews.kz.
«Если посмотреть на нашу статистику, то кажется, что мы живем просто в разных Казахстанах. Средний уровень заработной платы — 340 тысяч тенге, я, например, сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую заработную плату. В реальности у большей части населения она в 3-4 раза меньше», — заявила Кучинская.
Парламентарий поставила под сомнение и официальный уровень безработицы.
«Удивительно, но на протяжении десяти лет на уровень безработицы в Казахстане не влияют никакие факторы: ни пандемия, ни экономический кризис. Уровень безработицы у нас всегда стабильно в пределах 4-5 процентов. Можно уточнить, когда мы все-таки будем опираться на реальную статистику, которая будет отражать реальную ситуацию в социально-экономическом положении страны?» — задала вопрос депутат.
«Минимальную заработную плату, 70 тысяч тенге, получает около 5-6 процентов работников предприятий. На верхней границе, то есть топ-5 наиболее высокооплачиваемых работников, заработные платы начинаются от 565 тысяч тенге и выше. Есть и миллион, и два миллиона в месяц, и больше», — сказал Шаймарданов.