МЗП в Казахстане планируют повысить до 150 тысяч тенге

Размер минимальной заработной платы в Казахстане могут повысить до 150 тысяч тенге. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает informburo.kz

По его словам, вопрос повышения МЗП рассматривается в рамках комплексной программы роста доходов населения. Сейчас минимальная зарплата составляет 85 тысяч тенге, однако в ближайшее время её планируют увеличить.

Ориентир — медиальная зарплата

«Во всём мире минимальная зарплата составляет около 50% от медиальной. В Казахстане медиальная зарплата — порядка 302 тысяч тенге. Наша задача — довести МЗП до 150 тысяч тенге. Но это будет зависеть от бюджета, который сейчас рассчитывается», — отметил Амрин в кулуарах правительства.

Сроки пока не определены

При этом точные сроки повышения пока не названы. Вице-министр подчеркнул, что вопрос является сложным и требует комплексного подхода.

Поддержка бизнеса

Также в рамках программы предусмотрены меры поддержки предпринимателей. По словам Амрина, бизнесу необходимы доступные «длинные» кредиты, однако этому мешает высокая базовая ставка, которая сейчас составляет 18%.

«Мы субсидируем кредиты и предоставляем гарантии. В результате стоимость заимствований для бизнеса снижается примерно до 12%. Это позволяет запускать новые проекты и создавать рабочие места», — добавил он.

