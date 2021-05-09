На 1,1 миллиарда тенге оштрафовали нарушителей карантина в Казахстане

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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля назвал регионы-лидеры по числу нарушений карантина на объектах МСБ. За 5 дней мая нарушителей оштрафовали на 1,1 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что с 1 января по 5 мая по всему Казахстану выявили 14 198 нарушений карантина в работе малого и среднего бизнеса.
«По выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических требований проведено 2502 внеплановых проверки, выдано 2292 предписания, 268 материалов передано в суд, приостановлена деятельность 70 объектов.
В итоге к административному штрафу привлечено 8147 объектов МСБ и 6371 физическое лицо. Общая сумма штрафов составила более 1,114 миллиарда тенге.
Стоит отметить, что подавляющее большинство граждан привлечено к штрафу за нарушение масочного режима в общественных местах», — говорится в сообщении.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области