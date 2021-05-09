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На 1,1 миллиарда тенге оштрафовали нарушителей карантина в Казахстане

orken-media.kz

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля назвал регионы-лидеры по числу нарушений карантина на объектах МСБ. За 5 дней мая нарушителей оштрафовали на 1,1 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что с 1 января по 5 мая по всему Казахстану выявили 14 198 нарушений карантина в работе малого и среднего бизнеса.

По данным мониторинговых групп, чаще всего карантин нарушали в ВКО (3538), Туркестанской области (2198), Алматы (1996), Шымкенте (1596) и Алматинской области (955).

«По выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических требований проведено 2502 внеплановых проверки, выдано 2292 предписания, 268 материалов передано в суд, приостановлена деятельность 70 объектов.

В итоге к административному штрафу привлечено 8147 объектов МСБ и 6371 физическое лицо. Общая сумма штрафов составила более 1,114 миллиарда тенге.

Стоит отметить, что подавляющее большинство граждан привлечено к штрафу за нарушение масочного режима в общественных местах», — говорится в сообщении.

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