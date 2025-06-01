За тем, чтобы осужденные, которые оставлены на свободе, не выходили из дома по ночам, контролирующие органы теперь следят с помощью камер. Подключать к этому процессу цифровые технологии в Костанае начали первыми в республике.

Криминогенная ситуация в Костанае на данный момент характеризуется общим снижением уровня преступности, и является стабильной. Но, чтобы добиться этого, отмечают сотрудники городской прокуратуры, необходимо постоянно заниматься профилактикой, в том числе и повторной преступности. На учетах в полиции и службе пробации находятся 776 осуждённых. Это те лица, которые освободились из мест лишения свободы, за совершение тяжких, и особо тяжких преступлений. Суд назначил меру наказания, не связанную с изоляцией от общества, но с установлением пробационного контроля. От них требуется не посещать увеселительные заведения, не употреблять алкоголь, ночью находиться дома. Считается, что при соблюдении этих основных, и ряда других требований, вероятность совершения ими каких-либо повторных преступлений значительно снижается. За тем, как они соблюдаются, следят сотрудники службы пробации, проводя проверки всех 776 так называемых «подучетников» по месту жительства, в том числе и по ночам.

«Проверки имеют определенные недостатки. Осуждённый понимает, что визит произойдет с 22.00 до 23.00, как правило. После этого визита его повторно проверять уже не будут. То есть физически невозможно уследить. У нас были на практике случаи, когда после проверок, осужденный покидал свое жилье, и совершал повторное уголовное правонарушение. У нас в прошлом году был зарегистрирован факт совершения убийства, именно в тот день, когда его проверял инспектор службы пробации», — говорит заместитель прокурора Костаная Ерлан Басмурзин.

Сотрудники костанайской прокуратуры первыми в республике реализуют проект «Цифровой контроль». Для этого определено 10 человек из числа «подучетников», которые, как показывает их асоциальный образ жизни на свободе, склонны к совершению повторных преступлений.

«Установили 10 камер с выводом видео уведомлений, по распознаванию движений осуждённого на 10 адресах. Инспекторы службы пробации, в режиме онлайн мониторинга, уже смотрят, все его действия. Если он выходит из квартиры, поступает нам уведомление. И соответственно, нам дается сразу возможность быстро реагировать на нарушение условий пробационного контроля», — отметил Ерлан Басмурзин.

А два выявленных нарушения являются поводом для замены, через суд, ограничения свободы её лишением. Тем, у кого камеры установлены, объяснили принцип их действия. Заодно инициаторы проекта облегчили работу сотрудникам службы пробации, у которых хотя бы на десяток уменьшилось количество адресов, которые им нужно регулярно посещать.

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