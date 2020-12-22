На 10 лет осужден работник управления образования акимата Костанайской области

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области за мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки осужден заместитель руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности Центра методического сопровождения управления образования Костанайской области Шугаев, сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено

Шугаев, обещая победу в тендере на приобретение компьютеров для школ и колледжей, не имея таких полномочий, путем обмана якобы для передачи в качестве взятки получил от представителя ТОО Я. денежные средства в размере 14 млн. тенге.

При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступлений в условиях чрезвычайного положения.

Судом назначено Шугаев наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Шугаев также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

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