На 10 лет в места лишения свободы просит отправить прокуратура 26-летнего жителя Костаная

Даниил Акимов обвиняется в том, что с целью обогащения приобрел, хранил и собирался распродать крупную партию психотропных веществ. Подсудимый вину признал, раскаялся и просит суд отнестись к нему гуманно.

В совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обвиняется 26-летний житель Костаная Даниил Акимов. За материальное вознаграждение он, согласно материалам дела, согласился на регулярное незаконное приобретение безконтактным способом, хранение, перевозку в целях сбыта, психотропного вещества в особо крупных размерах, его расфасовку на более мелкие дозы, и последующий сбыт через тайники- закладки на территории Костанайской области.

«Так, 23 марта, Акимов в Костанае, используя логин «Крик» в интернет-мессенджере Телеграмм, получил от администратора интернет-магазина «Филин-Гуру» под ником «Доктор» координаты и описание местоположения на территории города Нур-Султан тайника с оптовой партией психотропного вещества α-пирролидиновалерофенон, и указания о необходимости поездки в указанный город», — зачитал государственный обвинитель Диас Нургалиев.

В этот же день, как сказано в обвинении, через приложение смартфона Индрайвер, нашел водителя, который отвез его с подругой в столицу на своём микроавтобусе. Там, уже на городском такси, он прибыл в лесопосадку на окраине города, где была спрятана оптовая партия наркотиков, весом более чем в полкилограмма, и забрал её. 26 марта он вернулся в Костанай, и в тот же день его задержали сотрудники местного ДКНБ, и изъяли у него всю партию «синтетики». Как выяснилось, спецслужба отслеживала все действия Акимова.

«На основании изложенного, прошу суд признать подсудимого Акимова Даниила виновным + и назначить наказание по данной статье в виде 10-и лет лишения свободы. В соответствии со статьей 46 часть 5 пункт 3 УК, местом отбывания наказания Акимову определить в учреждении УИС максимальной безопасности», — сказал гособвинитель.

Адвокат подсудимого сообщил, что он и подзащитный не оспаривают правоту следствия, но, возражают против того, что преступление было совершено неоднократно. Вместе с основной парией синтетики в полкилограмма, у Акимова были найдены и две поменьше.

«Я не понимаю, почему это искусственно было разделено на три эпизода, хотя, как мы полагаем, охватывалось единым умыслом. Я предполагаю, что только для увеличения статистики раскрытых преступлений, не более того. Одномоментно все изымается, и три преступления?», — подчеркнул адвокат подсудимого Олег Мальков.

Также адвокат напомнил суду, что еще четыре месяца назад подсудимый хотел заключить с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины, однако ответ до сих пор не получил. Сам Акимов на прениях просил суд быть гуманным, а в своем последнем слове вновь раскаялся в содеянном.

«Я, наверное, только в тюрьме осознал, что я сделал. Я бы извинился перед каждой семьей и каждыми родителями, которым причинил вред своими деяниями. Прошу простить меня, признаю свою вину полностью, понимаю всё, что делал. Прошу принять гуманное и справедливое наказание»,- сказал подсудимый.

Решение по этому делу будет принято и оглашено в ближайшее время.

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