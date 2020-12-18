На 13% выросли объемы строительства жилья в Костанайской области

Государственные награды и звание «Почётный гражданин» получили жители Костанайской области за вклад в социально-экономическое развитие региона накануне празднования Независимости страны, передает корреспондент «Хабар 24».

В зале собрались представители десятка отраслей, которые своим трудом вносят лепту в развитие страны и региона. В этом году, несмотря на пандемию, в области отмечается рост экономических показателей. А объёмы строительства жилья выросли на 13%. В это направление инвестировано более 30 миллиардов тенге. Прогрессирует и машиностроение.

«Нам удалось диверсифицировать экономику с традиционной аграрной направленности на машиностроение, которое на сегодняшний день является ещё одним драйвером экономического роста в регионе. С начала года в области произведено 31 тыс. единиц техники, с ростом в 1,6 раза. Запущено производство автомобилей Chevrolet, со следующего года планируется выпуск автомобилей Renault и Lada»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Важная составляющая благополучия на селе — крепкие хозяйства. Это рабочие места, развитая инфраструктура и социальная сфера. Десятки лет эти направления на своей малой Родине поддерживает Николай Шерер. Он в числе награждённых орденом «Парасат». .

» Приятно получить такую высокую награду от Президента. 53 года работаю в сельском хозяйстве, из них 39 лет директором в одном хозяйстве. Я вижу труды своей работы. Дети будут продолжать, как мы работаем дружно, как мы живём, для меня это самое главное»,- говорит директор ТОО «Фрунзенское» Николай Шерер.

Государственные награды получили 48 костанайцев. В числе награждённых врачи, педагоги общественные деятели, госслужащие и представители бизнеса. Ещё пять человек за вклад в социально-экономическое развитие региона удостоены звания «Почётный гражданин Костанайской области».

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