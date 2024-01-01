На 2 января в Костанае и области объявили штормовое предупреждение

2 января ночью на большей части, днем на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются метель, гололед, туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20, ночью на востоке области 23-28 м/с.

В Костанае 2 января ночью ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

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