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Повысят стипендии студентов в 2021 году

На 20% повысят стипендии студентов в 2021 году. Стипендии магистрантов и докторантов увеличат на 15%, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил Асхат Аймагамбетов.

«В 2021 году размер государственной стипендии студента составит более 31 тыс. тенге, магистранта — порядка 76 тыс. тенге, докторанта — 172 тыс. тенге. По поручению Президента к 2025 году предусмотрено поэтапное увеличение стипендии студентов, магистрантов и докторантов. Если говорить о студентах, то с 1 сентября 2020 года стипендия будущих педагогов была повышена до 42 000 тенге», — рассказал Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, Асхат Аймагамбетов добавил, что в этом году разработана новая система выплаты стипендий студентам, магистрантам и докторантам. Теперь они будут поступать напрямую на карточные счета получателей.

Как отметил министр, исключит коррупционные риски и обеспечит прозрачность распределения денежных средств. Ранее они перечислялись вузам, которые самостоятельно начисляли стипендии. Реализация пилотного проекта уже началась.

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