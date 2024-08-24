На 20 суток за решетку отправили водителя в Костанае

Сегодня специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.608 ч.6 КоАП, в отношении водителя.

Согласно протоколу об административном правонарушении 22 августа костанаец, являясь лицом не имеющим права управления транспортными средствами управлял транспортным средством марки «Volkswagen VW 35I» в состоянии алкогольного опьянения.

В судебном заседании он вину признал.

Постановлением суда водитель признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 20 суток.

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