На 200 человек оформили кредиты мошенники — ДП Костанайской области

Мошенническую схему оформления онлайн-кредитов раскрыли Костанайские полицейские, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции Костанайской области раскрыли схему обмана граждан двумя жителями столицы (26 и 32 лет), которые с октября 2020 года по апрель 2021 года оформляли онлайн-кредиты в одной из микро-кредитных организаций. Мошенники находили персональные данные граждан в социальных сетях. Используя личные сведения граждан, а именно ФИО и ИИН, беспрепятственно оформляли онлайн-кредиты.

В результате незаконных действий мошенников, пострадало 210 человек. Потерпевшие живут в 12 регионах страны. Займы составляли от 70 до 300 тысяч тенге.

По словам заместителя начальника ДП Костанайской области Кайрата Дюсембекова основная часть потерпевших узнали о фактах оформления кредитов от сотрудников полиции, остальные после образовавшейся задолженности по средством СМС-оповещения о погашении задолженности и звонков от сотрудников МКО с просьбой погасить задолженность по кредиту.

К примеру, житель города Актобе узнал об имеющемся на его имя онлайн-кредите только после звонка сотрудника полиции отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области. После чего обратился в первое кредитное бюро, где нашел подтверждение слов полицейского.

Всего, нанесенный материальный ущерб гражданам от действий мошенников, составил 26 млн 100 тысяч тенге.

В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор г.Костаная, в отношении них избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Денежные средства злоумышленники выводили на виртуальные карты различных банков РК, которые в последующем использовали на ставках букмекерской конторы и для своих личных нужд.

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