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Почти 370 тенге штрафа заплатит казахстанец за фото профиля в своем аккаунте

Фотография для новости На 369 тысяч тенге оштрафовали казахстанца за фото профиля в аккаунте

pixabay.com

53-летний житель Петропавловска оштрафован за то, что разместил в качестве фото профиля своего аккаунта в мобильном приложении флаг террористической организации, сообщает Polisia.kz.

Данный факт выявлен сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО в ходе проведения оперативных мероприятий. Деятельность зарубежной террористической организации, фото флага которой использовал мужчина, — запрещена на территории Республики Казахстан. В результате за данное правонарушение решением специализированного административного суда петропавловец привлечен к административной ответственности в виде крупного штрафа в размере 100 МРП.

С начала этого года сотрудники УПЭ ДП СКО пресекли попытку ввоза в страну экстремистской литературы, а также выявили пять фактов незаконного распространения религиозных материалов через интернет. Стражи порядка напоминают: не запрещённые информационные материалы религиозного содержания и предметы религиозного назначения разрешается распространять исключительно в культовых зданиях, духовных организациях образования и в специально определённых стационарных помещениях.

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