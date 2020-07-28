На 4 миллиона тенге оштрафуют аптеки в Костанайской области за превышенные цены на лекарства

24 аптеки региона привлекут к штрафам за продажу лекарств по завышенным ценам. Таким стал итог трехнедельных рейдов со стороны государственных органов, передает alau.kz

Мониторинговые группы Костанайской области уже 3 недели проверяют аптеки. Их участники выявляют завышение предельных цен на лекарства. С начала проверок, которые стартовали 8 июля, рейды организовали в 115 аптек региона.

«Установлены факты нарушения предельных розничных цен, а также нарушения фармацевтической деятельности. На текущий момент в департаменте находится 24 материала об административных нарушениях. На данный момент наложены штрафы в сумме свыше 4 миллионов тенге»,- сообщила Сауле Ержанова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Эти результаты помогли достичь представители разных ведомств. К примеру, сотрудники городской прокуратуры Костаная сумели выявить 8 фактов и привлечь спекулянтов к штрафу в сумме 1 миллион 200 тысяч тенге. А представители антикоррупционной службы смогли охватить контрольными группами все районы области, одновременно с этим запустив номер горячей линии.

«Ежедневно поступает по 5-6 звонков от граждан из различных регионов. Это не только город Костанай, но и близлежащие района, а также отдаленные регионы, город Аркалык, Жангельдинский, Амангельдинский район. Здесь география довольно широкая и мы по каждому обращению созваниваемся и выходим на связь с человек, который обратился»,- рассказал Русте Болат, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента агентства по противодействию коррупции по Костанайской области.

По итогам контроля оказалось, что спекулирующие аптеки завышают цены на лекарства «Нимид», «Фильтрум», «Новиган», «Ингавирин». Одно из минимальных превышений стоимости составляет 40 тенге выше установленного предела. В других же случаях разница в ценах более значительная.

«Например, аптечная сеть города Рудного продает препарат «Цефтриаксон», у которого предельная цена 263 тенге, производитель «КрасФарма». А продает по цене 500 тенге. Если на курс лечения необходимо на 10 дней по 2 флакона, то на 20 флаконов цена будет завышена в 2 раза. Вы заплатите не 5 тысяч, а 10 тысяч тенге»,- поделилась Сауле Ержанова.

Как показал анализ, нарушителей больше всего среди мелких аптек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. По словам Сауле Ержановой, крупные аптечные сети в спекуляции замечены не были. Если жители региона столкнутся с фактами завышения стоимости на лекарства, то они могут обратиться на номер Call-центра 1424 и рассказать о том, где и на какой препарат цены оказались слишком дорогими.

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