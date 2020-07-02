На 400 тысяч тенге интернет-мошенники обманули жителя Лисаковска, представившись сотрудниками банка

На удочку злоумышлеников в минувшие выходные попался житель Лисаковска. Ему на сотовый телефон поступил звонок. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что по депозиту мужчины, якобы, проводятся мошеннические действия.

Во избежании потерь звонивший настоятельно рекомендовал срочно провести определённые действия со счетами, и дал подробную инструкцию, которой потерпевший и последовал.

«В течении разговора приходили SMS с кодами и после введении этих кодов, видимо, этими третьими лицами. Уже к концу разговора, наверное, за минуты две падали SMS то, что конкретно деньги уходят в минус. В воскресенье было дело, 28 июня. Дождался понедельника, пошел в банк, написал в банке заявление по данному поводу. И обратился в полицию с заявлением», — сообщил собеседник.

В итоге, со счета мужчины сняли 400 тысяч тенге. По информации полицейских, с начала текущего года в Лисаковске уже зарегистрировано 46 фактов интернет-мошенничеств. Один из наиболее популярных способов обмана — размещение объявлений о продаже вещей или иных товаров на популярных сайтах по выгодным ценам.

«Не перечисляйте денежные средства на сомнительные электронные или банковские счета, не оплачивайте товар через терминалы, экспресс оплаты, не размещайте в открытом доступе интернет — пространства информацию личного характера. Не сообщайте личные данные, кода, пароли в ходе разговора по телефону с сотрудниками банка», — сообщил оперуполномоченный отдела криминальной полиции Лисаковска Марат Пенденов.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят работу по информированию населения, чтобы снизить рост числа жертв от интернет-мошенников.

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