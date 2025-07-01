Консультативный прогноз погоды на июль 2025 года в Казахстане. В июле на большей части Казахстана прогнозируется...
Как изменятся цены на продукты, сообщило информагентство ru.sputnik.kz
С 1 июля 2025 года будут обновлены минимальные цены на некоторые товары.
Так, мука из мягкой пшеницы и спельты вырастет в цене почти на 45%, новый порог — 139,81 тенге за килограмм. Подсолнечное масло подорожает на 61,2%, а минимальная цена составит 594,04 тенге за килограмм.
При этом отмечается, что минимальная цена на куриные яйца снижается до 37,8 с прежних 39,38 тенге за одно яйцо.
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Повышение цен на сигареты ожидается с 1 июля текущего года. Об этом сообщает ru.sputnik.kz Если...
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