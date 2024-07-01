На 50% повысят стипендии студентам. Подписано постановление

Премьер-Министр РК Олжас Бектенов подписал постановление Правительства, предусматривающее повышение стипендий для студентов колледжей и вузов с 1 сентября 2024 года.

Так, для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям – 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20% до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 75 600 тенге.

Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре – 123 122 тенге. Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 000 тенге соответственно. 1 сентября 2025 года также будет повышена стипендия студентам бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам – на 15%. В целом по поручению Главы государства с 2020 года ведется планомерная работа по повышению стипендий.

В результате к 2025 году стипендия студентов вузов и колледжей будет повышена в два раза, магистрантам и докторантам – в 1,75 раза.

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