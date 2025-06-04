Операция по задержанию жителя Костанайской области была проведена полицейскими региона еще в прошлом году, но подробности её до сих пор не оглашались. Фигурант возбужденного уголовного деля являлся несовершеннолетним, поэтому открыть некоторые подробности, сотрудники областного полицейского департамента смогли только сейчас, после вынесения юноше приговора, который уже прошел и стадию повторного рассмотрения в апелляционной инстанции.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что подросток был вовлечён в деятельность наркопреступной сети, и исполнял роль так называемого «закладчика». При обыске во время задержания при нем были обнаружены 25 свёртков с синтетическими наркотиками. Несколько месяцев продлилось следствие, и в итоге юноше был вынесен обвинительный приговор.

«29 мая в отношении несовершеннолетнего был судом вынесен приговор, а именно лишение свободы на 6 лет 8 месяцев», — сообщила сотрудник управления по противодействию наркобизнесу ДП Костанайской области Айгуль Ерадилова.

Как отмечают сотрудники департамента полиции, борьба с наркоугрозой среди молодежи, является для них одним из приоритетных направлений, основной упор в котором они делают на профилактику. Работа ведётся в тесном взаимодействии с педагогами, медицинским сообществом, волонтёрами и активными гражданами. С начала текущего года на территории региона проведено свыше 400 антинаркотических мероприятий, в которых приняли участие более 5 000 подростков.

Сотрудниками полиции с начала года было изъято 2,5 килограмма наркотических средств синтетического происхождения.



Таким образом, отмечают полицейские, к потребителям наркотиков не попали пять тысяч разовых доз. Департамент полиции призывает родителей, педагогов и всех неравнодушных граждан быть внимательными к поведению подростков, своевременно реагировать на тревожные сигналы и обращаться за помощью в случае подозрений.



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