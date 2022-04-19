На 600 тысяч тенге обманул мошенник пенсионера в Костанайской области

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Полицейские Карабалыкского района задержали интернет- мошенника, который обманным путем оформил кредит на сельского жителя.
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В полицию обратился 65-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный оформил на него кредит. Об этом пенсионер ничего не знал, пока не позвонили из банка. Когда карабалыкчанин пришел в банк, выяснилось, что с октября прошлого года у него имеется кредит и уже образовалась задолженность. С пенсии банк стал высчитывать определенную сумму, сообщает пресс-служба ДП.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого, местного жителя. 46-летний мужчина воспользовался документами односельчанина и оформил онлайн- кредит на покупку телефона марки «Айфон».
Асылхан Естаулетов поблагодарил оперативников Хамзу Бигельдинова и Азамата Бекенова за оперативное раскрытие преступления. Пенсионеру возвращены деньги.
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