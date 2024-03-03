На 67 млн тенге подали иски потерпевшие по делу о смертельном ДТП в Костанайской области

Оно произошло 29 октября 2023 года на 24 километре автодороги «Костанай-Аулиеколь», вблизи села Талапкер. По материалам дела, лишенный прав на управление автомобилем за вождение в нетрезвом виде, 36-летний водитель минивена Виктор Пынзарь, при обгоне выехал на встречную полосу, и совершил лобовое столкновение с «LADA Kalina».

В ней находился 46-летний водитель, его жена и четверо детей. 38-летняя женщина погибла на месте. Позже в реанимации детской областной больницы от полученных травм скончалась и её 10-летняя дочь. Травмы получили и отец семейства, и остальные дети, 8-и, 4-х и 2-х лет. Все были госпитализированы. В суде Пынзарь вину признал. Глава пострадавшей семьи просит взыскать с подсудимого более 5-и миллионов тенге материального ущерба и 32 миллиона на возмещение морального вреда. А отец погибшей женщины полученный им моральный ущерб оценил в 30 миллионов тенге. Подсудимый признал иск на возмещение материального ущерба, размеры компенсации морального вреда он оставил на усмотрение суда. На процессе должны состояться прения.



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