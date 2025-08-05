Цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в Казахстане для автогазозаправочных станций (АГЗС) выросли на 7-12%, сообщает Казахстанская ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, передает kaztag.kz

«С 1 августа 2025 года в Казахстане вступили в силу новые предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ) для автогазозаправочных станций. В зависимости от региона, стоимость газа увеличилась на 7-12%», — говорится в сообщении во вторник.

Согласно информации, Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, области Абай, Жетысу и Улытау – цены выросли до 112 тенге за литр, по сравнению с Т102 ранее.

Также, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская области – 85 тенге вместо 77 тг./л. Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области – 102 тенге вместо 90 тг./л. Мангистауская область – 72 тенге вместо 65 тг./л.

Также, с 1 августа повышена предельная оптовая цена на СНГ на внутреннем рынке – с 51 932 тенге до 59 722/т (без НДС). Новая цена будет действовать до 31 декабря 2025 года, отмечается в информации.

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