На 80-летнего пенсионера напали двое братьев — ДП Костанайской области

В поселке Нечаевка двое неустановленных лиц, проникли в дом 80-летнего пенсионера. Эту информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Они угрожали пенсионеру и потребовали деньги. Пенсионер оказал сопротивление. В результате подозреваемые лица скрылись с места происшествия.

«По вызову потерпевшего сотрудниками полиции по «горячим следам» подозреваемые были задержаны, ими оказались 22-летние братья», — сообщили в пресс-службе.

По данному факту ведется досудебное расследование, предусмотренное статьей 192 Уголовного кодекса «Разбой».