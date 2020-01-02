Домой Новости На 80-летнего пенсионера напали двое братьев — ДП Костанайской области

На 80-летнего пенсионера напали двое братьев — ДП Костанайской области

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Наталья Луговская
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В поселке Нечаевка двое неустановленных лиц, проникли в дом 80-летнего пенсионера. Эту информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. 

Они угрожали пенсионеру и потребовали деньги. Пенсионер оказал сопротивление. В результате подозреваемые лица скрылись с места происшествия.

«По вызову потерпевшего сотрудниками полиции по «горячим следам» подозреваемые были задержаны, ими оказались 22-летние братья», — сообщили в пресс-службе.

По данному факту ведется досудебное расследование, предусмотренное статьей 192 Уголовного кодекса «Разбой».

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