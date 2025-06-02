Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Мажилисе, признал, что не смог бы прожить на действующую минимальную заработную плату, составляющую 85 тысяч тенге, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Во время общения с журналистами чиновнику напомнили о резком росте цен на продукты и задали вопрос: «Не пора ли пересмотреть прожиточный минимум и минимальную заработную плату?».
«У нас эти два понятия постоянно пересматриваются. Я имею в виду уровень минимальной заработной платы, в частности. Поэтому это такая текущая постоянная работа правительства. Цены действительно выросли. Я с вами здесь полностью согласен», — отметил Жумангарин.
На уточняющий вопрос о том, насколько справедливо установлен размер «минималки» и смог бы он сам прожить на эти деньги, вице-премьер ответил откровенно.
«Я думаю, что я не смог бы прожить на них. Но минимальная заработная плата – это расчетный показатель. Вы должны это четко понимать. То есть ниже нее начисление зарплаты, чтобы не производилось. Это не означает, что кто-то должен платить минимальную заработную плату», — сказал он.
При этом он затруднился однозначно ответить на вопрос, справедлив ли установленный размер.
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