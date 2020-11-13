На архитектурных объектах и памятниках Костанайской области появятся тактильные таблички

В самое ближайшее время на архитектурных объектах и памятниках Костанайской области будут размещены тактильные таблички, с помощью которых люди с ограниченными возможностями по зрению смогут узнать нужную им информацию об исторических объектах. Причем тактильные таблички появятся не только на объектах Костаная, но и в районах: Наурзумском, Мендыкаринском и Алытансаринском

Такие тактильные таблички в скором времени появятся на 50-ти культурных, исторических и архитектурных объектах Костанайской области. Металлические конструкции под их установку в городе уже готовы. Их в областном центре будет 40, еще 10 разместят в Наурзумском, Алтынсаринском и Мендыкаринском районах. Проект этот стал возможным за счет гранта программы USAID по поддержке гражданского общества Центральной Азии.

«Мы карантинные вечера использовали, так сказать на написание проекта. Наши усилия направленны на людей с полным или частичной потерей зрения. Будет установлено 50 тактильных табличек по Костанайской области»,- говорит руководитель проекта Валерий Гумиров.

Таблички, к примеру, будут установлены возле места захоронения дважды Героя Советского Союза — Ивана Павлова в парке Победы, тут же табличку установят на Аллее славы и на других размещенных в парке Победы памятных местах. По городу таблички разместят на зданиях купца Яушева, ныне здесь располагается областной историко-краеведский музей или же на новом памятнике Ибраю Алтынсарину. В Мендыкаринком районе табличка появится вблизи храма Козьмы и Домиана, а в Алтынсаринском — возле Колодца Омара — месте рождения Ибрая Алтынсарина. На каждой табличке будут надписи на трех языках — на казахском, русском, английском, и также на трех языках, но уже напечатанных с помощью языка Брайля.

«Когда мы проводили мониторинг поиска в Костанае, таких компаний, которые производят тактильные таблички -нет . Нашли только в столице и Алматы, выбрали Алматы. Мы в начале с управлением культуры определяли объекты, чтобы было все грамотно на трех языках, без ошибок»,- сказал Валерий Гумиров.

Помимо этого в рамках этого же проекта в Костанае пройдут курсы по подготовке гидов по туристским достопримечательностям Костанайской области, где желающих намерены обучить правильному проведению экскурсионных маршрутов для людей с полной или частичной потерей зрения.

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