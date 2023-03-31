На аварийной трассе в Костанайской области установят дополнительное освещение

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из приоритетных задач деятельности Национального оператора по управлению автодорогами республиканского значения. Так, с наступлением благоприятных погодных условий дорожники приступили к реализации плана мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на республиканских трассах.

В рамках текущего дорожно-строительного сезона специалисты обновят не только дорожное покрытие, но и обустроят элементы дорожной инфраструктуры. Так, дорожники установят порядка 8 тысяч новых дорожных знаков, 19 тыс. катафотов, 3,5 тысяч квадратных метров шумовых полос и 10 тысяч сигнальных столбиков, обустроят 9,7 тысяч погонных метров барьерного ограждения, нанесут более 23 тысяч километров дорожной разметки, отремонтируют 179 автопавильонов и площадок отдыха и др. Специалистами также планируется произвести ямочный ремонт на 380 тыс. квадратных метров республиканских дорог и устранить колейности и гребенки на 16 тыс. квадратных метров покрытия.

Особое внимание уделяется установке информационных щитов на дорогах и пропаганде безопасности дорожного движения. Таким образом, на республиканских автотрассах дорожниками планируется установить более 300 новых информационных панно.

Кроме того, запланировано устройство дополнительного освещения на определённых участках автомобильных дорог республиканского значения «Екатеринбург – Алматы», «Самара-Шымкент», «Костанай-Аулиеколь-Сурган» и в черте населенных пунктов Тонкерис, Арайлы, Астраханка в Акмолинской области, Подстепное в Западно-Казахстанской области.

Новые светофорные объекты планируется установить в Акмолинской области в черте города Косшы и села Талапкер.

В текущем году также будут сданы в эксплуатацию пять надземных пешеходных переходов на республиканских автодорогах “Алматы-Бишкек” и “Алматы-Шелек-Хоргос”.

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