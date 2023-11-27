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На автомобили с 1 января обяжут устанавливать новый знак в Казахстане

pixabay.com

Изменения вступят в силу в Казахстане с 1 января 2024 года, передает Tengrinews.kz.

Владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием обязали устанавливать специальный знак в Казахстане.

«Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции внесены дополнения в национальный стандарт СТ 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения», разработанный КазСтандартом. Изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года. Данный стандарт является обязательным, так как указан в виде ссылки в ПДД, утвержденных приказом министра внутренних дел», — сообщили в пресс-службе КазСтандарта.

Для чего вводят требование, объяснил глава Комитета техрегулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.

«Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак», — отметил он.

Изменение вводит обязательное размещение специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием, который представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и надписью «GAS».

Фото пресс-службы КазСтандарта

 

В КазСтандарте сообщили, что этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.

Новые нормы также обеспечивают возможность эффективного контроля и запрета парковки газовых автомобилей в закрытых парковочных зонах, что в конечном итоге способствует общей безопасности граждан.

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