На автомобили с российскими номерами обратили внимание полицейские Костаная. В ходе специально проведенной акции в городе были остановлены десятки таких машин.

Однако сотрудники полиции, в этот раз просто провели беседы с владельцами авто, предупреждая их о возможных проблемах, связанных с приобретением и использованием иностранных транспортных средств.

В последнее время, по данным сотрудников костанайского департамента полиции, в области увеличился ввоз транспортных средств из России. Полицейские отмечают, что процесс этот безконтрольный. Зачастую, казахстанцам продают авто через «третьи», а может и «четвертые» руки. Иногда их сбытом занимаются скупщики.

«Как показывает практика, что граждане России, которые машины продали тем же перекупщикам, в течение какого-то времени, это месяц-два, они их снимают с учета, для неуплаты налогов, вплоть до «утилизации». Но, как известно, что после «утилизации» транспортные средства, уже назад, на учет не поставить», — говорит и.о. начальника процессингового центра ДП Костанайской области Ерлан Казбеков.

То есть, уточняют полицейские, все чаще бывают случаи, когда в Казахстане ввезенный автомобиль ещё не стоит на учете, а в России уже с учета снят. Здесь его документально нет, а там он, как возможный участник движения, уже не существует.

«Лица добросовестные, которые приобрели, они даже не знают, что указанное транспортное средство cснято с учета. И, как я ранее доводил уважаемым водителям, что при приобретении указанных транспортных средств, необходимо обращать внимание, желательно приобретать у самих хозяев, и снимать с учета в стране регистрации», — объясняет замначальника управления адмполиции ДП Костанайской области Аслан Балгабаев.

Возможно, некоторых казахстанских владельцев российских авто устраивает то, что они не внесены в базу полиции. По данным сотрудников правоохранительных органов, с начала года лицами, которые управляли машинами с номерами сопредельного государства, РФ, на территории Костанайской области, допущено более 5800 нарушений правил дорожного движения.

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