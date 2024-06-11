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На берегу обнаружили велосипед и смартфон. Мальчик утонул в Костанае

Фотография для новости На берегу обнаружили велосипед и смартфон. Мальчик утонул в Костанае

pixabay.com

В Костанайской области утонули два человека за один день. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

Первый инцидент произошёл в местности Лекерь, Кайындинского сельского округа, города Аркалык. Молодой парень 2003 года рождения купался в необорудованном месте реки Торгай. Спасатели извлекли тело погибшего.

Второй случай произошёл в жилом массиве Амангельды города Костаная. Близ реки Тобол были обнаружены детские вещи, мобильный телефон и велосипед несовершеннолетнего.

Силами спасателей из реки извлечено тело подростка 2010 года рождения без признаков жизни.

С целью недопущения происшествий на воде рекомендуем соблюдать следующие правила безопасности:

  • купайтесь только в оборудованных местах;
  • не оставляйте у воды детей, они могут оступиться и упасть, захлебнуться водой;
  • не заплывайте за знаки ограждения;
  • не ныряйте в незнакомых местах, на дне могут оказаться камни, коряги, металлические прутья и т.д.;
  • ни в коем случае не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не подавайте ложные сигналы спасения;
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