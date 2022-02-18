На большие счета за тепло пожаловались костанайцы. В КТЭК дали ответ

Цифры выросли, практически, в два раза, в сравнении с прошлым месяцем, говорят жители областного центра. И это с учетом того, что тарифы КТЭК для населения остались на уровне прошлого года.

В редакцию телекомпании Алау с начала недели начали поступать жалобы от жителей города касательно начислений за тепло, за январь. Костанайцы делятся, что сумма стала в два раза больше, чем в декабре. Хотя, в первый месяц зимы в расчетный период вошло 38 дней в связи с завершением налогового периода. Но, если в декабре сумма за однокомнатную квартиру вышла 4500 тенге, то в январе уже 6500.

«В январе месяце начисления производились согласно фактическим потреблениям тепловой энергии. С учетом температуры наружного воздуха. В декабре в 2021 году температура была -9,9 градусов. А на январь температура составляла -14 градусов. В связи с этим разница начислений получается значительной»,- говорит заместитель начальника абонентской службы ГКП КТЭК Мирасбек Шәкір.

В теплокомпании объясняют, что в декабре начисления были на 11 дней больше для этого произвели средние показания, с дальнейшим перерасчетом по фактическим показаниям уже в январе. Но, как говорят сотрудники теплокомпании вся проблема в том, что январь — самый холодный месяц.

«В случае, если у жителей города возникают вопросы по начислениям за тепловую энергию. Можете обратиться в ГКП КТЭК. Мы готовы предоставить вам разъяснения. Тариф на услуги КТЭК остался прежним, с сентября месяца тариф был для населения с прибором 4109,99. Сейчас тариф на прежнем уровне», — рассказали в КТЭКе.

За комментарием по поводу последних счетов за тепло, мы также обратились департамент комитета регулирования естественных монополий, там отметили, что жалобы на начисления за январь к ним уже поступили и сейчас ведутся проверочные мероприятия. В ведомстве напомнили, что если возникают сомнения в правильном начислении за услуги теплоснабжения, необходимо для начала письменно обратиться в КТЭК, если там не предоставят обоснованный ответ, жители могут обратиться к ним, департамент проведет проверку по их домам.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.