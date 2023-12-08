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На час назад. Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году

gov.kz

Министерство торговли и интеграции подготовило проект соответствующих поправок в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту планируется, что в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00-00 ч. акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей переведут местное время на 1 час назад.

Таким образом, вся территория Казахстана будет расположена в 5-м часовом поясе.

В настоящее время в Казахстане применяется два часовых пояса (UTC+5, UTC+6). Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Актюбинская и Кызылординская области – в 4-м часовом поясе (UTC+4+1). Города Астана, Алматы, Шымкент и остальные области (Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Улытауская, Туркестанская, Жамбылская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Жетысуская, Алматинская) относятся к 5-му часовому поясу (UTC+5+1).

Однако значительная часть казахстанцев (жители Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Улытауской областей, Жетысуской, Абайской, городов Астана, Алматы, Шымкент) живет с опережением своего географического времени – по административному часовому поясу UTC+6. В то время как территориально указанные регионы расположены в часовом поясе UTC+5.

Для комплексной проработки вопроса установления единого часового пояса на всей территории РК при министерстве торговли и интеграции была создана рабочая группа, в состав которой вошло более 60 членов, в т.ч. депутаты, представители большинства центральных и местных государственных органов, научных институтов, медицинских вузов и общественники.

Итогом их работы явился отчет «Основные результаты изучения исчисления времени в Республике Казахстан», в котором отмечается, что регулирование часовых поясов или их синхронизация с солнечным (природным, натуральным) временем имеют значительное влияние на здоровье населения, экономику, образование, безопасность и окружающую среду.

Было выявлено, в частности, что применение опережающего времени является одним из факторов обострения целого ряда заболеваний населения, также возможны накопление усталости, снижение умственной и физической работоспособности, нарушение сна, расстройство пищеварения и т.д.

1 декабря 2024 года отчет утвердили и предложено введение в Казахстане единого часового пояса UTC+5. По мнению экспертов указанный вариант является наиболее правильным и приемлемым вариантом, позволит для большинства регионов Казахстана использовать время, наиболее близкое к естественному. На основании отчета подготовлены соответствующие поправки в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан».

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