На что чаще всего берут казахстанцы кредиты?

Онлайн-сервис по подбору микрокредитов в Казахстане Crezu.kz предоставил результаты опроса, какие цели потребительского кредитования наиболее популярны среди населения. Как показывает исследование, треть ссуд используется заемщиками для улучшения условий проживания, ремонта, покупки техники и электроники.

За 3 квартал 2020 года 30% заемщиков нуждались в повышении качества жизни. В топ-целей вошли:

Займы для повышения уровня жизни;

Ремонт квартиры или машины;

Гаджеты, электроприборы для дома;

Одежда;

Обучение.

Не последнее место в списке занимают медикаменты и перекредитование. Согласно анализу, проведенному Crezu в 1 квартале 2020 года, покупка лекарств, погашение других кредитов и перекредитование долгое время занимали первые 3 места в списке целей заемщиков.

Кроме того, сервис узнал о предпочтениях граждан при выборе финансовых учреждений. Как полагают многие эксперты, в первую очередь людям приходят на ум МФО благодаря обширной рекламе в интернете, на улицах и в общественном транспорте.

Такое предположение подтвердилось в результате исследования. Из числа опрошенных большинство предпочитают взять микрозайм онлайн. Менее 10% при необходимости получить потребительский кредит обращаются в банки. Примерно 8% клиентов обращаются к МФО регулярно.

Как выяснилось, заемщики предпочитают тратить ссуды в Казахстане, приобретая товары у местных производителей. За счет этого бизнесмены получают дополнительные продажи и могут инвестировать средства в производство, расширить штат и закупить сырье. Большинство отечественных банков сходятся во мнении, что необходим баланс между возможностями и желаниями предпринимателями, а также рисками.

Небольшое улучшение реального сектора подтверждают и другие исследования. Согласно опросу регулятора за 3 квартал 2020 года, незначительно вырос объем производимых товаров и количество кредитов, выданных предприятиям. Практически 100% заемных активов идут на пополнение оборотных средств: покупку нового сырья, материалов и проч. Всего за кредитами обратились 17% предприятий, из них более 95% получили одобрение финансовых учреждений.

Как сообщает сервис Crezu, взять микрокредит онлайн с 94% шансом одобрения можно в МФО. Микрофинансовые компании не требуют поручителей, принимают заявки независимо от состояния кредитной истории. Найти подходящее предложение могут не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели.

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