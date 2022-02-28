На что ещё смогут использовать свои пенсионные накопления казахстанцы?

inbusiness.kz
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает zakon.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Согласно изменениям, допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка.
Также можно использовать пенсионные накопления супруга или близких родственников. Для этого стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак или родственные отношения.
После получения заключения заявитель выбирает медицинскую организацию, включая зарубежные, и заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.
В свою очередь уполномоченный оператор при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат в течение 10 рабочих дней с даты получения документов от получателя проверяет целевое использование единовременных пенсионных выплат.
Документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения являются:
- заключение;
- договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, или договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.
При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для осуществления оплаты с указанием реквизитов (счет на оплату) или договора об оказании медицинских услуг, заключенного между медицинской организацией и получателем (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда документы составлены на иностранном языке).
Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 марта.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: