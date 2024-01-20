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На что потратили казахстанцы 3,8 триллионов тенге пенсионных накоплений?

Фотография для новости На что потратили казахстанцы 3,8 триллионов тенге пенсионных накоплений?

pixabay.com

Казахстанцы использовали пенсионные накопления в размере около 3,8 трлн тенге в соответствии с 1,9 млн заявлений на приобретение жилья и (или) лечение. Напомним, что пенсионные накопления могут быть использованы гражданами многократно в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

На жилье

По состоянию на 1 января 2024 года в период с января 2021 года АО «ЕНПФ» исполнило 1 453 904 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий на сумму более 3,3 трлн тенге, которая переведена на специальные счета, открытые в банках-уполномоченных операторах.

Средняя сумма единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий составила порядка 2,3 млн тенге.

Самое большое количество заявлений на улучшение жилищных условий направлено жителями г. Алматы (18,5%), г. Астаны (14,1%), Мангистауской области (10,1%). На сайте www.enpf.kz в разделе «Показатели» можно ознакомиться с подробной информацией, на какие цели казахстанцы планируют использовать единовременные пенсионные выплаты и в разрезе регионов (подразделы «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий по целям» и «Единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий», соответственно).

При исследовании целей, на которые вкладчики (получатели) используют свои накопления, выявлено, что: 34,4% от всех заявлений – в целях приобретения жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет), 21,5% — в целях пополнения вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления, 16% — в целях частичного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком), 15,5% — в целях частичного погашения задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений.

Отметим, что 500,3 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

На лечение

Также ЕНПФ исполнено 477 866 заявлений на лечение на общую сумму 419,3 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,88 млн тенге.

96,5% заявлений исполнено в целях получения стоматологических услуг, порядка 2,5% заявлений – офтальмологические услуг. На остальные медицинские направления использовано около 1% пенсионных сбережений.

При этом на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 37,5 млрд тенге, которые не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Ознакомиться с актуальной статистикой по использованию пенсионных накоплений на лечение можно на сайте www.enpf.kz в разделе «Показатели» — «Единовременные пенсионные выплаты на лечение».

В частное управление

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 января текущего года с 18.02.2021 г. переведено 27,8 млрд тенге, ЕНПФ исполнено 20 110 заявлений от 14 928 заявителей. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,4 млн тенге. Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» — «Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям».

На текущий момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с пятью УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» — «Реестр управляющих инвестиционным портфелем». Отметим, что из 27,8 млрд тенге – 24,2% или 6,7 млрд тенге переведено в АО «Jusan Invest», 12,8% или 3,5 млрд тенге в АО «Halyk Global Markets», 11,1% или 3,1 млрд тенге в АО «BCC Invest», 4,2% или 1,2 млрд тенге в АО «Сентрас Секьюритиз», 47,8% или 13,3 млрд тенге в АО «Halyk Finance».

Напомним, с 1 июля 2023 года вкладчики могут передавать УИП до 50% своих накоплений за счет обязательных видов взносов (ОПВ и ОППВ) без учета порога достаточности. Накопления, сформированные за счет добровольных пенсионных взносов, можно передать УИП в полном объеме. За июль-декабрь 2023 г. этим правом воспользовались 11 696 казахстанцев, переведя управляющим портфелем 18,8 млрд тенге. При этом ЕНПФ исполнил 14 087 заявлений на перевод.

 

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