На что следует обращать внимание при покупке телевизора

В настоящее время, телевизор и его просмотр больше не представляет собой некий ритуал, как это было лет 10-20 назад, когда вся семья собиралась вечером перед ним и смотрела новости, а после, какой-либо фильм или сериал, это было душевно и приятно. Но, к сожалению, современный мир уже перестал ценить такие моменты, однако восстановить их никогда не поздно.

Тем более, что телевизор не уходит из нашей жизни, а технологии шагнули далеко вперед и позволяют использовать его иначе. Ведь теперь продажа телевизоров есть в любом отдаленном городке нашей страны, уже не нужно ехать за покупкой в соседний город. В наши дни телевизор можно подключить к сети интернет, и он превращается в безграничный мир, где можно смотреть все что угодно.

КАК ВЫБРАТЬ ТОТ САМЫЙ ТЕЛЕВИЗОР?

Первое это диагональ. Сначала надо определить на каком расстоянии будет установлен телевизор от точки просмотра.

Второе, но немаловажное — это технические возможности. Технические характеристики рука об руку идут не только с ценой, но и с комфортом. Основные из них:

● Разрешение экрана. Это количество пикселей (точек), чем их больше, тем лучше качество изображения на телевизоре. Наиболее популярные виды: 1280х720 (HD), 1366×768 (HD), 1920×1080 (Full HD), 3840×2160 (Ultra HD или по-другому 4к).

● Встроенный Bluetooth. Позволит подключать дополнительные беспроводные устройства.

● Входы для различных устройств. В принципе все телевизоры, которые продаются у нас имеют все необходимые входы и выходы USB, HDMI, антенный вход и многие другие.

● Поддержка Smart TV. Данная функция позволяет подключить ваш телевизор к интернету. При поддержке Smart TV вы сможете без дополнительной платы и рекламы смотреть телевизионные передачи, сидеть в социальных сетях и пользоваться браузером.

ЧТО ТАКОЕ SMART TV

Основное преимущество умных телевизоров — это выход самостоятельно в интернет, что позволяет просматривать фильмы онлайн без участия компьютера и без скачиваний. В интернете есть много сервисов с фильмами, которые доступны телевизорам с функцией Смарт ТВ. Например, Netflix, Ivi, YouTybe, Okko и многие другие.

Просмотр фильмов онлайн — это основная и востребованная функция Smart TV, но не единственная. Можно скачивать и устанавливать другие приложения на свой телевизор. Это и виджеты погоды, новостей, различные игры и даже социальные сети.

Определившись с теми параметрами, которые играют для вас ключевую роль, а какими опциями при выборе можно пренебречь, вы сможете сделать правильный выбор и сэкономить деньги.

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